ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Hype um Nvidia treibt Dax auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Hype um Nvidia und die Künstliche Intelligenz hat die Börsen am Donnerstag beflügelt. Die Quartalsbilanz und die Geschäftsaussichten des Chip-Produzenten übertrafen selbst hohe Erwartungen, bescherten den Aktien ein Rekordhoch und zogen vor allem Tech-Aktien mit nach oben. Mit dieser euphorischen Stimmung der Anleger kletterte der Dax um 1,47 Prozent auf 17 370,45 Punkte und erreichte einen weiteren historischen Höchststand.

An den US-Börsen war man sich zuletzt gar nicht mehr sicher, ob Nvidia mit dem Quartalsbericht die hochgesteckten Erwartungen würde erfüllen können. In den vergangenen beiden Tagen ließen Anleger etwas Luft aus der stark gestiegenen Aktie. Doch nun konnte Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets feststellen: "Nvidia dreht die Musik auf der Börsenparty wieder auf".

Mit dem starken Rückenwind zählten auch im deutschen Leitindex die beiden Tech-Werte SAP und Infineon zu den größten Gewinnern. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Donnerstag um 1,50 Prozent auf 26 099,76 Punkte. Auch hier legten mit Aixtron und Jenoptik die Aktien zweier Unternehmen überdurchschnittlich zu, die Zulieferer von Chip-Produzenten sind.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Mercedes-Benz mit einem Aufschlag von 4,7 Prozent. Der Autobauer will künftig regulär nicht nur wie bisher rund 40 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausschütten, sondern in bestimmten Fällen zusätzlich eigene Aktien zurückkaufen. Das trieb auch die Kurse von Volkswagen und der Porsche Holding nach oben.

Aktien des Herstellers von Spezialverpackungen Gerresheimer ragten nach einem überzeugenden Ausblick mit plus 13,4 Prozent heraus. Delivery Hero verloren dagegen 3,4 Prozent, hier waren Gespräche des Essenlieferanten über einen Verkauf der Tochter Footpanda gescheitert.

MTU rutschten im Dax um 3,1 Prozent ab, womit die Anleger auf eine deutlich gekürzte Gewinnbeteiligung reagierten. Hintergrund sind teure Materialfehler bei Triebwerken.

An Europas Börsen ging es fast ausnahmslos aufwärts. Die Börsen in Paris und Amsterdam meldeten Bestmarken. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,68 Prozent auf 4855,36 Punkte, das war der höchste Stand seit 2000. Der Londoner FTSE 100 blieb mit einem moderaten Plus etwas zurück. In den USA erreichte der Dow Jones Industrial ein Rekordhoch.

Am Devisenmarkt kostete der Euro 1,0814 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0844 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,42 Prozent am Vortag auf 2,48 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,30 Prozent auf 125,00 Punkte. Der Bund-Future notierte 0,15 Prozent höher auf 132,56 Punkte./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---