ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Minus - Anleger meiden Risiken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende Unsicherheit über die künftige Geldpolitik hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag leicht belastet. Der Leitindex Dax war lange Zeit um die Gewinnschwelle gependelt, schloss dann aber 0,20 Prozent tiefer bei 15 070,22 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 0,43 Prozent auf 25 172,95 Punkte.

Immer noch steht die Frage im Raum, ob die Notenbanken in ihrem Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen weiter anheben werden. Der Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades glaubt, dass die geldpolitischen Unsicherheiten und die Entwicklung der Marktzinsen den Anlegern weiter Kopfschmerzen bereiten. "Sie haben immer noch Schwierigkeiten, die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für risikoreichere Vermögenswerte einzuschätzen", sagte der Experte. Auch durchwachsene Wirtschaftsdaten aus einigen europäischen Ländern hätten die Risikofreude nicht gerade erhöht.

Auf Unternehmensseite war nachrichtlich wieder etwas mehr geboten als zuletzt. So gerieten im Tagesverlauf die Aktien von Sportartikelherstellern mächtig unter Druck. Vor allem galt dies für die Anteile von Puma , die am MDax-Ende um 11,5 Prozent abrutschten. Adidas folgten dem als Schlusslicht im Dax um 3,7 Prozent nach unten. Am Markt wurde der starke Abgabedruck mit Gerüchten begründet, dass derzeit dämpfend auf die Analystenschätzungen eingewirkt werde. Da half es auch nicht, dass das Unternehmen verlauten ließ, für seine Jahresziele in der Spur zu sein.

An der MDax-Spitze schnellten die Aktien von Redcare Pharmacy um 11,8 Prozent in die Höhe. Die Online-Apotheke hatte im dritten Quartal auch dank eines Gemeinschaftsunternehmens in der Schweiz deutlich zugelegt. Der Experte Alexander Thiel vom Analysehaus Jefferies sprach "von einem weiteren Rekordquartal" mit übertroffenen Markterwartungen.

Die Papiere von SMA Solar fielen mit einem Kurssprung um 7,4 Prozent positiv auf und waren damit zweitbester Wert im MDax. Der Wechselrichterhersteller profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hob dank guter Geschäfte im dritten Quartal erneut seinen Ausblick für das Gesamtjahr an.

Den dritten Platz im MDax sicherten sich die Anteilscheine von CTS Eventim mit einem Plus von 6,7 Prozent. Eine besonders große Nachfrage nach Einlasskarten stimmt den Ticketvermarkter und Event-Veranstalter noch optimistischer als bisher.

Beim Verpackungshersteller Gerresheimer hatten sich die Geschäfte im dritten Quartal noch stärker abgeschwächt als erwartet. Laut einem Händler wurde auch der Ausblick "nur" bestätigt. Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan hatte in einer Vorschau auf die Zahlen eine Anhebung der operativen Gewinnprognose nicht ausgeschlossen. Die Aktien von Gerresheimer verloren knapp drei Prozent.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stagnierte bei 4099,81 Zählern. Der französische Cac 40 legte geringfügig zu und der britische FTSE 100 stieg um 0,5 Prozent. In New York gab der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um 0,5 Prozent nach.

Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen sank von 2,95 Prozent am Vortag auf 2,93 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,13 Prozent auf 122,58 Punkte zu. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,36 Prozent auf 128,10 Zähler. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0526 (Mittwoch: 1,0497) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9500 (0,9526) Euro./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---