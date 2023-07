ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kommt erst spät in die Gänge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem lange Zeit lethargischen Handel ist am Dienstag erst spät etwas Schwung in den deutschen Aktienmarkt gekommen. Mit dem Anstieg des US-Leitindex Dow auf den höchsten Stand seit April 2022 ging es auch für den deutschen Dax aufwärts. Zum Ende eines an Impulsen ansonsten armen Tages stand für den Dax ein Plus von 0,35 Prozent auf 16 125,49 Zähler zu Buche.

Zuvor hatte sich der Index bei geringen Börsenumsätzen in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag bewegt. Unter dem Strich fand allerdings die Konsolidierung des Dax der vergangenen beiden Sitzungen unter der Marke von 16 200 Punkten ihre Fortsetzung. Der MDax der 50 mittelgroßen Titel schlug sich am Dienstag deutlich besser als der Dax und gewann 1,24 Prozent auf 28 067,94 Zähler.

Nach einem überraschend guten Quartalsbericht des schweizerischen Pharmariesen Novartis waren auch im Dax die Aktien aus dem Gesundheitssektor gesucht. So legten Bayer , Sartorius und Fresenius um 1,7 bis und 2,4 Prozent zu.

Die Aktien von Covestro zogen quasi mit der Schlussglocke um 5,6 Prozent an. Informierten Personen zufolge stockt der staatliche Ölkonzern Adnoc den angebotenen Kaufpreis je Covestro-Aktie für eine Übernahme des Chemiekonzerns auf 57 Euro auf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Die Aktien von Vonovia und TAG Immobilien bekamen Auftrieb von Hochstufungen der Deutschen Bank und gewannen 4,1 beziehungsweise 4,9 Prozent. Analyst Thomas Rothäusler zeigte sich optimistischer für die deutsche Wohnimmobilienbranche, die die Talsohle erreicht haben sollte.

Starke Quartalszahlen von Atoss Software und optimistischere Wachstumsziele hievten die Aktien auf ein Rekordhoch. Um 8,4 Prozent ging es an der Spitze des SDax nach oben. In diesem Börsenjahr beläuft sich der Kursgewinn bereits auf mehr als 60 Prozent.

Die Papiere der Deutschen Beteiligungs AG kletterten um 1,7 Prozent hoch. Die DBAG wird nach einem Anteilsverkauf und angesichts einer guten Geschäftsentwicklung optimistischer für das laufende Geschäftsjahr.

Die Anteilscheine von Rational legten an der MDax-Spitze um 5 Prozent auf 659 Euro zu. Societe Generale nahm die Aktien mit "Kaufen" und einem Kursziel von 855 Euro in die Bewertung auf.

Aussagen zur künftigen Strategie von Knorr-Bremse und neue Finanzziele für das Jahr 2026 kamen bei Investoren nicht gut an. Der Kurs sackte um 2,5 Prozent ab.

Europaweit überwogen am Dienstag die Gewinne. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,30 Prozent auf 4369,73 Punkte. Die Börsen in Paris und London meldeten noch etwas höhere Aufschläge. In New York lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende mit einem Prozent im Plus.

Der Euro kostete zuletzt 1,1236 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1255 Dollar festgesetzt. Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,55 Prozent am Vortag auf 2,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,35 Prozent auf 124,78 Punkte. Der Bund-Future legte am Abend um 0,82 Prozent auf 134,18 Punkte zu./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---