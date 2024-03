ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne vor US-Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt leichten Verlusten hat der Dax am Dienstag moderat zugelegt. Für gute Laune sorgt der SAP-Wettbewerber Oracle, der am Vorabend nachbörslich seinen Quartalsbericht vorlegte. Zugleich herrscht aber auch Vorsicht, denn am Nachmittag stehen die US-Daten zur Inflation im Februar auf der Agenda. Sie gehören zu den wesentlichen Einflussgrößen, an denen sich die US-Notenbank Fed für ihre geldpolitischen Entscheidungen orientiert.

Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex Dax um 0,22 Prozent auf 17 786,07 Punkte. Der Index der mittelgroßen Unternehme, der MDax , gewann 0,35 Prozent auf 26 126,63 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,11 Prozent auf 4935,82 Zähler zu.

"Anleger und Analysten gehen davon aus, dass die Inflation auch im Februar hartnäckig hoch geblieben ist", schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die US-Inflationsrate. Der erwartete Anstieg der Verbraucherpreise von 0,4 Prozent im Monatsvergleich und 3,1 Prozent im Jahresvergleich dürften ihm zufolge allerdings unverändert die Frage offenlassen, wann die Fed mit den erhofften Zinssenkungen beginnen könnte. "Auch wenn die Börsen dann sicherlich weiterhin auf den Juni spekulieren würden." Sollte die Teuerung höher ausfallen, sei indes eine Verschiebung nach hinten möglich, während eine geringere Teuerung einen ersten Zinsschritt im Juni noch wahrscheinlicher werden ließe.

Unter den Einzelwerten hierzulande profitierten die Papiere von SAP mit plus 1,8 Prozent von überzeugenden Geschäftszahlen des US-Softwarekonzerns Oracle . Dieser hatte im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal laut einem Händler dank großer Cloud-Infrastrukturverträge überzeugt. "Oracle profitiert vom KI-Nachfrageboom", bestätigte ein weiterer Händler. "Das hilft auch der Stimmung für den SAP-Konzern, der Künstliche Intelligenz (KI) als Treibstoff ebenfalls in petto hat."

Porsche AG gerieten nach Aussagen zum Geschäftsverlauf in diesem Jahr zunächst unter Druck, der Kurs drehte dann aber mit 1,2 Prozent ins Plus. Der Sportwagenbauer setzte sich vorsichtige Ziele bei der angestrebten Profitabilität. Allerdings wird 2024 angesichts vieler Modellwechsel als Übergangsjahr angesehen.

Im MDax sprangen die Anteile von Wacker Chemie mit plus acht Prozent an die Index-Spitze und machten damit ihre seit Jahresbeginn erlittenen Verluste fast wett. Der Ausblick für 2024 sei in Teilen zwar etwas zurückhaltender als erwartet, die Signale für das erste Quartal machten allerdings Mut, hieß es am Markt.

Die Aktien von Fuchs Petrolub starteten durchwachsen in den Handel. Der Schmierstoffhersteller will nach Zuwächsen im vergangenen Jahr zwar weiter zulegen, doch die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn lagen unter der durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Neuigkeiten gibt es zudem zum geplanten Börsengang der Parfümeriekette Douglas. Diese will noch vor Ostern den Gang auf das Börsenparkett wagen und mit dem Erlös Schulden abbauen. Die Preisspanne wurde auf 26 bis 30 Euro je Aktie festgelegt, was einer Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro entspräche. Die Angebotsfrist beginnt an diesem Dienstag und endet voraussichtlich am 19. März. Erster Handelstag soll der 21. März sein./ck/tih