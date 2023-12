ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter Richtung Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unterstützt von weiteren Rekorden an den US-Börsen sind am Donnerstag auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt überwiegend gestiegen. Die Umsätze am vorletzten Handelstag des Jahres sind allerdings gering, da viele Investoren im Urlaub sind. Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten stehen zudem nicht auf der Agenda. Am Nachmittag werden lediglich wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten sowie Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht.

Der Dax gewann im frühen Handel 0,23 Prozent auf 16 780,85 Punkte. Sein Rekordhoch hatte er Mitte Dezember bei etwas über 17 000 Punkten erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Morgen um 0,12 Prozent auf 27 190,94 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,28 Prozent auf 4540,85 Punkte zu.

Mit einem Gewinn von bislang rund 20 Prozent für Dax und EuroStoxx ist 2023 ein erfolgreiches Börsenjahr. Der MDax stieg im selben Zeitraum um gut 8 Prozent.

In den USA hatten tags zuvor der Dow Jones Industrial und der Nasdaq 100 weitere Bestmarken erklommen, wobei nach wie vor Hoffnungen auf Zinssenkungen und eine "milde Landung" der Wirtschaft im neuen Jahr antrieben. Entspannt war an diesem Morgen dann auch die Stimmung an den meisten Handelsplätzen in Asien. Vor allem in China legten die Kurse deutlich zu. Marktbeobachtern zufolge schichteten dort die Anleger in zuletzt überverkaufte, große Werte um.

Mit Blick auf die Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Gekauft wurden Aktien, die in diesem Jahr besonders schlecht liefen, so etwa das Papier des Online-Modehändlers Zalando . Aktuell mit plus 0,9 Prozent Favorit im Dax, ist Zalando die 2023 am schlechtesten gelaufene Aktie im Leitindex mit einem Minus von fast 36 Prozent.

Im MDax stiegen die Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero um 0,9 Prozent. Sie haben im Jahresverlauf aber bisher ein Minus von fast 45 Prozent eingefahren. Die Papiere des Kochboxen-Versenders Hellofresh , die 0,3 Prozent hinzugewannen, haben seit Jahresbeginn 30 Prozent eingebüßt.

Für die Aktien von Bayer ging es um 0,8 Prozent hoch, womit die Vortagesgewinne ausgebaut wurden. Händler verwiesen auf einen tendenziell positiven Bericht in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" über die Marktstellung der Leverkusener im Bereich Augenkrankheiten. Inhaltlich bot der Artikel zwar nichts Neues, war aber der Stimmung zuträglich. Am Vortag hatte ein positiver Ausgang in einem Glyphosat-Rechtsstreit in den USA den Papieren Aufwärtsimpulse gegeben. Seit Jahresbeginn zählen sie im Dax mit einem Minus von etwas mehr als 30 Prozent aber ebenfalls zu den schwächsten Werten./ck/mis