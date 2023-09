ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach jüngsten Verlusten wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich zum Wochenauftakt im frühen Handel stabilisiert. Der deutsche Leitindex verzeichnete am Montag nach der schwachen Vorwoche ein Mini-Minus von 0,02 Prozent auf 15 553,50 Punkte.

Am Freitag war das Börsenbarometer mit zwischenzeitlich 15 471 Punkten an die Tiefpunkte der vergangenen Monate heran gerutscht und hatte auch seine 200-Tage-Linien nur mit Mühe gehalten. Diese beschreibt den langfristigen Trend. Im Fokus bleibt aus charttechnischer Sicht das Juli-Tief bei 15 456 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 0,19 Prozent auf 26 486,12 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte.

"Die Aussichten für die Wirtschaft sind alles andere als rosig, womit auch die Fantasie für steigende Unternehmensgewinne zunehmend schwindet", ordnete Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets das aktuelle Geschehen ein. Steigende Energiekosten belasteten das produzierende Gewerbe, steigende Zinsen vor allem den Immobilien-, dadurch aber auch irgendwann zwangsläufig den Finanzsektor.

Marktbeobachter Andreas Lipkow ergänzte: "Derzeit zeichnet sich weder Dynamik aus der chinesischen Konjunktur noch aus der in den USA ab." Die europäische Wirtschaft sei hochgradig exportabhängig und daher dürfte die neue Handelswoche kaum positive Wirtschaftsnachrichten parat halten.

An der Dax-Spitze bauten die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia ihre jüngsten Gewinne aus und stiegen um 1,4 Prozent. Bundesregierung, Bau- und Wohnungswirtschaft suchen am Montag Wege zu mehr bezahlbarem Wohnraum in Deutschland. Gestiegene Zinsen und Preise machen es Wohnungssuchenden derzeit schwer. Viele Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Beim sogenannten Wohnungsbaugipfel (14.00 Uhr) sollen nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "ganz konkrete Dinge" besprochen werden, wie mehr Wohnungen gebaut werden können. Gebraucht werde unter anderem mehr Bauland, das in den Kommunen ausgewiesen werden müsse.

Im MDax stemmten sich die Anteilsscheine von Hugo Boss etwas gegen den negativen Trend und legten geringfügig zu. Die Analystin Ashley Wallace von der US-Investmentbank Bank of America bezeichnete den Modekonzern als günstige Aktie mit einer spezifischen Story./la/stk