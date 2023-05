ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax mit trägem Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat einen verhaltenen Wochenauftakt hingelegt. Der Dax bewegte sich am Montag im Handelsverlauf relativ wenig und kam zwischenzeitlich bis auf vier Punkte an die Marke von 16 000 Punkten heran. Letztlich sank der Leitindex um 0,05 Prozent auf 15 952,83 Punkte. Der MDax schloss mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 27 543,17 Zählern.

Schwache Daten zur deutschen Industrieproduktion im März hatten wenig Einfluss, da ein Rückgang - wenn auch nicht ganz so kräftig wie gemeldet - erwartet worden war. Derzeit fehle es an positiven Nachrichten, um mehr Käufer anzulocken und den Dax aus seiner Lethargie zu reißen, hieß es im Markt. "Die zentrale Frage dieser Handelswoche dürfte sein, ob es dem Deutschen Aktienindex gelingt, in einem zweiten Anlauf die 16 000er-Marke nachhaltig zu überwinden", bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Damit nämlich könnte der Weg in Richtung Rekordhoch frei werden.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent und der Pariser Cac 40 um 0,1 Prozent. Die Londoner Börse war wegen eines Feiertags geschlossen. In den USA fiel der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,2 Prozent.

Unternehmensseitig standen am Nachmittag die Aktien von Merck KGaA im Anlegerfokus. Sie büßten als Dax-Schlusslicht 2,5 Prozent ein, nachdem der Pharma- und Technologiekonzern den Rücktritt von Finanzvorstand Marcus Kuhnert per Ende Juni angekündigt hatte. Er wird durch Helene von Roeder ersetzt, die derzeit noch im Vorstand des Immobilienkonzerns Vonovia sitzt.

Im MDax verloren Rational 8,5 Prozent. Sie litten darunter, dass die Baader Bank die Aktien nach den kräftigen Kursgewinnen des Großküchenausrüsters seit September abgestuft hat. Die Papiere von Evotec fielen um 4,0 Prozent. Sie müssen am Dienstag den MDax verlassen, da der Wirkstoffforscher für die Pharmaindustrie seinen testierten Jahresbericht nach einer Cyberattacke nicht rechtzeitig vorgelegt hatte.

Die Anteile von Adesso rutschten im SDax um 6,9 Prozent ab. Der IT-Dienstleister hatte am Freitagabend zwar besser als erwartet ausgefallene Quartalserlöse bekannt gegeben, zugleich aber auch eine überraschend schwache Ergebnisentwicklung.

Außerhalb der Dax-Familie zogen die Aktien von Tui im Frankfurter Handel um 6,1 Prozent an. Interview-Aussagen von Konzernchef Sebastian Ebel lassen für den weltgrößten Reisekonzern einen profitablen Sommer erwarten.

Der Euro wurde zuletzt mit 1,1019 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1037 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,25 Prozent am Freitag auf 2,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 126,59 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,40 Prozent auf 135,59 Punkte./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---