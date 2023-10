ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Zinshoffnungen treiben Kurse hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag kräftig zugelegt. Sie reagierten damit auf zurückhaltende Aussagen von US-Währungshütern, die die Sorgen über weiter steigende Zinsen an den Märkten dämpften. Der EuroStoxx 50 kletterte um 2,25 Prozent nach oben auf 4205,23 Punkte. Es war der größte Tagesgewinn des Leitindex für die Eurozone seit Ende Juli. In der vergangenen Woche war das Börsenbarometer noch auf den niedrigsten Stand seit März gefallen.

Der französische Cac 40 gewann 2,01 Prozent auf 7162,43 Punkte, während der britische FTSE 100 , im Handel auch "Footsie genannt, um 1,82 Prozent auf 7628,21 Punkte stieg.

Der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, bekräftigte am Dienstag seine Ansicht, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht noch weiter erhöht werden müssen. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei nun restriktiv genug, so Bostic, um die Inflation wieder in Richtung zwei Prozent zu bewegen. Das verlieh auch den US-Börsen Auftrieb. Am US-Anleihemarkt gaben hingegen die Zinsen auf Staatsanleihen ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab.

In Europa legten derweil die Einzelsektoren ausnahmslos zu. Klar angeführt wurde das Sektortableau von den Reise- und Freizeitwerten , während die Gewinne der Sektoren Öl und Gas und Gesundheit am geringsten ausfielen.

Gefragt waren dagegen auch zins- und konjunktursensible Werte. Immobilienaktien stiegen deutlich und zeigten sich damit unbeeindruckt von der Lage beim hoch verschulden chinesischen Immobilien-Bauträger Country Garden, der erneut ausstehende Zahlungen nicht geleistet hatte. So zog das Immobilienschwergewicht Vonovia um gut zwei Prozent an.

Auch die in der vergangenen Woche unter Druck gekommenen Aktien der Luxusgüterhersteller waren gefragt. Richemont kletterten um fast vier Prozent, Kering und LVMH um jeweils mehr als drei Prozent./bek/he