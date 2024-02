ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx steigt im günstigen Umfeld wieder

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat nach dem trüben Wochenstart wieder etwas zugelegt. Der Leitindex der Eurozone stieg am Dienstag um 0,44 Prozent auf 4885,74 Punkte und knüpfte damit an seine jüngste Rally an. Das Börsenbarometer notiert aktuell auf dem Niveau des Jahres 2000.

Der französische Cac 40 gewann 0,23 Prozent auf 7948,40 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,02 Prozent auf 7683,02 Punkte nach.

Das Umfeld für Aktien ist weiterhin günstig. So ist die Frage derzeit nicht ob, sondern wann die wichtigsten Notenbanken angesichts der zuletzt stark gesunkenen Inflation die Leitzinsen senken. Dies würde Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver machen.

Zudem weckt der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) derzeit Fantasie im Markt. Viele Unternehmen scheinen damit auch Geld zu verdienen. Dies unterscheidet Beobachtern zufolge die aktuelle Situation von der Zeit Anfang des Jahrtausends, als die Technologieblase platzte. Seinerzeit erwies sich, dass die Geschäftsmodelle vieler Tech-Unternehmen auf Sand gebaut waren.

Besonders gefragt waren in Europa Rohstoffwerte , die sich damit etwas von den vorherigen Abgaben erholten. Der Autosektor zog weiter an. Marktexperte Andreas Lipkow verwies auf die "guten Quartalszahlen" des chinesischen Autobauers Li Auto.

Technologiewerte lagen ebenfalls deutlich im Plus. Das Schwergewicht ASML kletterte um 1,1 Prozent. Nach einem Treffen mit dem Management des Halbleiterausrüsters hob die Expertin Sara Russo vom US-Analysehaus Bernstein Research den Fokus der Konzernführung auf die Verbesserung der operativen Effizienz in der Produktion und Wartung hervor.