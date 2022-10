ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx beendet turbulente Woche leicht im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag weiter zugelegt. Zwar rutschten sie infolge schwächelnder US-Börsen am Nachmittag von ihren Tageshochs ab, konnten dennoch überwiegend Wochengewinne einheimsen. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit plus 0,57 Prozent auf 3381,73 Punkte. Im Wochenverlauf schaffte es der Leitindex der Eurozone damit noch ins Plus mit 0,2 Prozent.

In Paris gewann der Leitindex Cac 40 am Freitag 0,90 Prozent auf 5931,92 Punkte. Für den britischen FTSE 100 stand indes nur ein kleines Plus von 0,12 Prozent auf 6858,79 Punkte zu Buche. Die Woche beendete er damit knapp zwei Prozent schwächer.

"Nachdem der 'Footsie' am Donnerstag ein 20-Monatstief erreicht hatte, sah es so aus, als ob der britische Index die Verluste dieser Woche größtenteils wieder wettmachen könnte", resümierte Marktexperte Michael Hewson von CMC Markets UK. Diese Aussicht sei allerdings geschwunden nach der Bestätigung der jüngsten Kehrtwende der britischen Regierung. Die britische Premierministerin Liz Truss nahm nach dem Rauswurf ihres Finanzministers erst kürzlich angekündigte Steuersenkungen teilweise wieder zurück. Die Unternehmensteuer solle nun - wie von der Vorgängerregierung vorgesehen - doch erhöht werden, sagte Truss.

Branchenseitig waren die gebeutelten Immobilienwerte an diesem Tag die Gewinner. Der Sektor zog um 3,6 Prozent an. Er erholte sich damit etwas von den massiven Verlusten der Vormonate, die ihn noch unter die Corona-Tiefs vor zwei Jahren gedrückt hatte. Das Schwergewicht Vonovia legte im Leitindex der Eurozone um 6,5 Prozent zu.

Technologiewerte hinkten dagegen dem Markt erneut hinterher. Sie spiegelten die Entwicklungen an der Nasdaq-Börse in den USA wider, denn dort gaben die Indizes wieder deutlich nach. Die Aktie von ASML sank im EuroStoxx um 3,4 Prozent. Im Cac 40 büßten STMicro 1,6 Prozent ein.

Wesentlich heftiger erwischte es die Aktien der Schweizer Temenos , die fast 20 Prozent einbüßten. Der Hersteller von Bankensoftware hatte am Vorabend über einen Gewinneinbruch im dritten Quartal informiert. Dessen Umfang zwang die Genfer dazu, ihre Annahmen für das Gesamtjahr zu reduzieren. Einige Analysten hatten zwar mit einem schwierigen dritten Quartal gerechnet, allerdings nicht in einem derartigen Ausmaß.

In London dagegen gewannen die Anteile des Technologieunternehmens Ocado , das Soft- und Hardware sowie Logistikdienstleistungen für den Online-Lebensmitteleinzelhandel anbietet, etwas mehr als 5 Prozent. "Die Fusion der US-Supermärkte Albertsons und Kroger wirkt sich eindeutig positiv auf Ocado aus", konstatierte Jefferies-Analyst Giles Thorne. Kroger sei der stärkste Befürworter der Smart Platform von Ocado gewesen, "sowohl in Worten als auch in Taten". Die Möglichkeiten für zusätzliche Verkäufe der Ocado-Technologie in den USA könnten sich für Ocado ihm zufolge daher erheblich erweitern./ck/nas