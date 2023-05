ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Deutliche Gewinne zum Wochenschluss

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitagnachmittag im Zuge steigender US-Börsen nochmal Fahrt aufgenommen und letztlich klar zugelegt. Positive Impulse lieferten Entspannungssignale in der Auseinandersetzung um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Darauf deutete ein Bericht der "New York Times" hin, wonach die Unterhändler von Demokraten und Republikaner mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen haben.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 1,59 Prozent bei 4337,50 Punkten. Für die abgelaufene Woche ergab sich daraus für den Leitindex der Eurozone ein Verlust von rund 1,3 Prozent. Der französische Cac 40 stieg am Freitag um 1,24 Prozent auf 7319,18 Zähler. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,74 Prozent auf 7627,20 Punkte nach oben.

Technologiewerte waren erneut am stärksten gesucht. Nach dem jüngsten Paukenschlag der Nvidia -Zahlen für die Technologiebranche hatte mit Marvell Technology ein weiteres US-Unternehmen der Branche mit starken Ergebnissen nachgelegt. Das Schwergewicht ASML zog als Spitzenreiter im EuroStoxx 50 um 4,5 Prozent an. Noch besser entwickelten sich Atos mit 4,7 Prozent Aufschlag. Ein günstiges Urteil in den USA zu einem Tochterunternehmen des französischen IT-Dienstleisters stützte.

Überdurchschnittlich gefragt waren zudem die Rohstoffwerte. Anziehende Metallpreise bescherten ArcelorMittal ein Plus von 1,8 Prozent. Auch Automobilaktien zogen merklich an. Hier ragten Valeo mit plus 4,9 Prozent hervor. Das Analysehaus Jefferies hatte die Aktie um gleich zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 22 Euro angehoben. Das operative Umfeld sei wieder günstiger für die europäischen Zulieferer der Autoindustrie geworden, schrieb Analyst Himanshu Agarwal./edh/nas