ROUNDUP 2: Viele Tote nach russischen Raketenangriffen auf Odessa

(Aktualisierung: neue Zahlen)

ODESSA (dpa-AFX) - Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die südukrainischen Hafenstadt Odessa sind mindestens 16 Menschen getötet worden. "Leider sind infolge der russischen Raketenattacke ein Sanitäter und ein Mitarbeiter des Zivilschutzes umgekommen", teilte der Gouverneur des Gebiets, Oleh Kiper, am Freitag bei Telegram mit. Die Rettungskräfte seien nach den ersten Explosionen zum Einschlagsort geeilt und bei einem zweiten Raketenschlag getötet worden. Es gebe zudem noch Schwerverletzte unter den Einsatzkräften. Insgesamt seien weitere 55 Menschen verletzt worden. Zudem seien dem Zivilschutz zufolge zehn Wohnhäuser und zwei Feuerwehrwagen durch die Explosionen beschädigt worden. Für den Samstag ordnete Kiper Trauer in Odessa an.

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren eine russische Invasion ab. Odessa ist regelmäßiges Ziel von russischen Raketen- und Drohnenangriffen./ast/DP/mis