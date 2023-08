ROUNDUP 2: Ukraine meldet erneut Abwehr nächtlicher Drohnenangriffe

(Neu: Mit Berichten über Schäden im Hafen in Ismajil in Absatz drei)

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine ist in der Hauptstadt Kiew und anderen Teilen des Landes nach Behördenangaben in der Nacht zu Mittwoch erneut von Russland mit Drohnen angegriffen worden. In der Schwarzmeerregion Odessa traf ein Teil der Drohnen die Hafeninfrastruktur, wie die Flugabwehr am Morgen mitteilte. Insgesamt seien 23 Drohnen vernichtet worden. In Kiew seien alle zehn sogenannten Kamikaze-Drohnen zerstört worden, teilte die städtische Militärverwaltung mit. Sie seien aus mehreren Richtungen gekommen.

Es habe keine Opfer oder ernsthafte Zerstörungen gegeben, sagte der Leiter der Kiewer Behörde, Serhij Popko. Der Feind habe Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion eingesetzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte im Nachrichtenkanal Telegram die "Arbeit der heldenhaften Luftverteidigung". "Glücklicherweise gab es keine Opfer. Bedauerlicherweise gibt es Schäden", teilte er mit. Nach Angaben der Behörden wurde im Süden des Gebietes Odessa durch Drohnen Hafeninfrastruktur beschädigt. Medien zufolge gab es im Hafen von Ismajil an der Donau Explosionen und Feuer. Mindestens ein Getreidesilo sei beschädigt worden.

Russlands "Terroristen" hätten es mit den Angriffen auf die Hafeninfrastruktur im Raum Odessa erneut auf das Getreide und die weltweite Ernährungssicherheit abgesehen gehabt, sagte Selenskyj. Wenn Russland zivile Häfen angreife, dann "ist das eine Bedrohung für jeden auf dem Kontinent". "Russland kann und muss gestoppt werden", sagte er.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 17 Monaten mit westlicher Hilfe - darunter auch modernen Flugabwehrsystemen - gegen den russischen Angriffskrieg. Moskau nutzt vor allem Shahed-Drohnen iranischer Bauart seit Monaten immer wieder für den Beschuss des Nachbarlandes. Die Ukraine fordert vom Westen mehr Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsysteme, um sich besser vor den russischen Angriffen zu schützen./hme/DP/mis