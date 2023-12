ROUNDUP 2: Russische Luftwaffe beschießt Westukraine mit Hyperschallraketen

(neu: Details)

KIEW (dpa-AFX) - Die russische Luftwaffe hat einen Militärflughafen in der Westukraine mit Hyperschallraketen vom Typ Kinschal (Dolch) angegriffen. Mitteilungen der ukrainischen Luftwaffe vom Donnerstag zufolge wurden die schwer abzufangenden Raketen in zwei Wellen von Kampfflugzeugen MiG-31 aus dem russischen Luftraum abgefeuert. Laut Medienberichten gab es Explosionen in der Nähe des Militärflughafens Starokostjantyniw im Gebiet Chmelnyzkyj. Auch über der Hauptstadt Kiew war die Flugabwehr kurz aktiv. Über Opfer oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, bestätigte im Fernsehen, dass es zumindest einen Einschlag im Gebiet Chmelnyzkyj gegeben habe. Zudem sei eine Kinschal-Rakete über Kiew abgefangen worden. Nähere Angaben machte er nicht.

In der Ukraine wurde am Donnerstag wegen aufgestiegener russischer Kampfjets vier Mal innerhalb kurzer Zeit landesweiter Luftalarm ausgelöst. Der Militärflughafen bei Starokostjanytiw gut 240 Kilometer südwestlich von Kiew ist seit längerem Ziel russischer Angriffe mit Drohnen und Raketen. Das mit westlichen Flugabwehrsystemen ausgerüstete ukrainische Militär hat dabei nach eigenen Angaben mehrfach Kinschal erfolgreich abgefangen. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben nicht. Die Ukraine wehrt mit massiver westlicher Unterstützung seit über 21 Monaten eine russische Invasion ab./ast/DP/nas