ROUNDUP 2/Angehöriger deutscher Geiseln: Glücklich über Freilassung der Familie

(neu: Mehr Details.)

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Mann einer aus Geiselhaft im Gazastreifen freigelassenen Deutschen hat sich glücklich über die Rückkehr seiner Frau und ihrer gemeinsamen zwei kleinen Töchter geäußert. Er werde aber nicht feiern, ehe nicht alle Entführten zurückkehrten, sagte der Angehörige in einer Videobotschaft auf Hebräisch im sozialen Netzwerk Facebook am späten Freitagabend. "Ich bin glücklich, dass ich meine Familie zurückbekommen habe." Er wolle ihnen helfen, sich von dem schrecklichen Trauma, das sie erlitten hätten, zu erholen. "Es liegen noch schwierige Tage vor mir."

Die Freigelassenen kamen zunächst in Krankenhäuser in Israel. Eine Kinderklinik veröffentlichte ein Foto des Wiedersehens der deutsch-israelischen Familie. Auf der von Medien verbreiteten Aufnahme ist zu sehen, wie sich die vier umarmen und die Mutter lächelt. Israelischen Medien zufolge wurden sie und die beiden Kinder aus dem Haus der Großmutter entführt. Die Großmutter selbst sei bei dem Massaker der Hamas am 7. Oktober von Terroristen ermordet worden.

Nach Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg war am Freitag eine erste Gruppe von 24 Geiseln - 13 Israelis und 11 Ausländer - freigekommen, die vor sieben Wochen in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Darunter sind vier Doppelstaatler, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben./cir/DP/men