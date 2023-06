ROOF+ Modular Solar Systems auf der Intersolar in München / Innovatives WEIT-gespanntes Überdachungssystem mit PV-Technologie

Bochum (ots) -ROOF+ bietet modulare WEIT-gespannte Überdachungssysteme aus Stahl mit PV-Technologie an und unterstützt Unternehmen bei der wirtschaftlichen Nutzung ihrer Flächenpotentiale. Mit der Kompetenz der Bochumer Eisenhütte und über 170 Jahren Erfahrung im sicherheitsrelevanten Stahlbau ist ROOF+ ein zuverlässiger Partner für innovative Solarlösungen, die auf unterschiedlichen Flächen installiert werden können.ROOF+ setzt als neues Schwesterunternehmen der Bochumer Eisenhütte GmbH & Co. KG die bewährte Stahlkompetenz der Bochumer Eisenhütte ein, um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit der Anlagen zu gewährleisten. ROOF+ stellt vom 14. - 16. Juni 2023 auf der INTERSOLAR in München aus. Sie können sich in der Start-up Area an unserem Stand 170N, Halle B5 über unsere innovativen Produkte informieren."Mit ROOF+ MODULAR SOLAR SYSTEMS möchten wir einen Beitrag zur Energiewende leisten und Unternehmen dabei unterstützen, ihre Flächenpotentiale optimal zu nutzen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden innovative Lösungen zu entwickeln", so Philipp Oostenryck, Gründer von ROOF+.Pressekontakt:Beatrix Hugo0152 28827420b.hugo@roof-plus.comOriginal-Content von: Roof+, übermittelt durch news aktuell