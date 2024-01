ROK Resources Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Analysten haben ihre Einschätzung zur Aktie von Rok in den letzten zwölf Monaten abgegeben. Dabei wurde die Aktie mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Rok. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0,85 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 165,63 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Rok in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rok liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Rok-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,35 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,32 CAD liegt, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,33 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rok-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.