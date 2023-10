RND-Doppelspitze stellt sich neu auf - Fenske geht, Clausen kommt

HANNOVER (dpa-AFX) - Er kommt vom "Manager Magazin": Sven Oliver Clausen (50) wird spätestens zum August 2024 neuer Chefredakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das teilte die Madsack Mediengruppe am Dienstag mit. In der bestehenden Doppelspitze mit Eva Quadbeck (53) ersetzt er Marco Fenske (39). Der bisherige Co-Chefredakteur verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

"Clausen wird insbesondere die journalistischen und digitalen Themenfelder am Standort in Hannover verantworten und zudem die Entwicklung weiterer journalistischer Produkte und Formate vorantreiben", heißt es in der Verlagsmitteilung. "Quadbeck bleibt mit ihrer herausragenden Expertise und Vernetzung in Berlin als RND-Chefredakteurin für das Hauptstadtbüro und damit im Schwerpunkt für die bundespolitischen Themen zuständig."

Clausen kommt vom "Manager Magazin", wo er seit 2014 als stellvertretender Chefredakteur arbeitete, seit Ende 2018 als Chefredakteur. Zuvor war er Co-Chef des Investigativteams der "Welt"-Gruppe und stellvertretender Chefredakteur der "Financial Times Deutschland" gewesen.

Madsack-Geschäftsführer Thomas Düffert würdigte Clausen als sehr erfahrenen und führungsstarken Chefredakteur: "Er ist aufgrund seiner großen Expertise in der Digitalisierung von Journalismus, in der Organisationsentwicklung und nicht zuletzt auch journalistisch in den Themenfeldern Wirtschaft, Finanzen und Gesellschaft ein großer Gewinn für das RND." Der Geschäftsführer dankte zugleich Fenske für dessen "großen Beitrag zum Aufbau und zur Positionierung des RND". Düffert: "Ohne ihn würde das RND heute nicht dort stehen, wo es steht."/bok/DP/jha