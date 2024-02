RM im Check!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Rm als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rm-Aktie weist der RSI7 einen Wert von 63,64 auf, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 liegt bei 67,05, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Rm bei 21,33, was unter dem Branchendurchschnitt (80 Prozent) liegt. Die Branche "Software" weist hingegen einen Wert von 106,57 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Rm. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rm-Aktie mit einer Rendite von -66,11 Prozent um mehr als 60 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,88 Prozent, wobei die Rm-Aktie mit 62,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.