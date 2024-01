RM Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung der Anleger bei Rm in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies wird durch die Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutlich, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rm-Aktie beträgt derzeit 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 31,34 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Rm.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Rm-Aktie mit einem Kurs von 63,6 GBP derzeit um +14,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,15 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Rm mit einem Wert von 44,06 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche und daher überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 36,8, was einem Abstand von 20 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.