RM Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, und liegt für die Rm-Aktie bei 68,75. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 64,42 GBP liegt und der letzte Schlusskurs bei 55,8 GBP liegt, was einer Abweichung von -13,38 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (59,32 GBP) weicht mit einem letzten Schlusskurs von 55,8 GBP um -5,93 Prozent ab. Insgesamt erhält die Rm-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Rm ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Rm in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -66,11 Prozent, was eine Underperformance von -60,54 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rm-Aktie mit einer Unterperformance von 58,87 Prozent deutlich zurück, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.