RM Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Aktie von Rm zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 69,26 GBP verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 65,1 GBP, was einem Abstand von -6,01 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 53,47 GBP, was einer Differenz von +21,75 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume ein "Neutral"-Befund.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Rm-Aktie einen Wert von 18,01 für den RSI7 und einen Wert von 29,44 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung des Aktienkurses auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Rm im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,11 Prozent erzielt, was 58,59 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer Rendite von -7,34 Prozent aktuell 58,77 Prozent unter dem Durchschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität bei der Diskussion der Aktie von Rm durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für die Aktie von Rm.

