RM Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Rm-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 29,45, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Rm auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rm-Aktie bei 69,23 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 64 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des Abstands zum GD200 von -7,55 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 54,03 GBP, was zu einem Abstand von +18,45 Prozent führt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf Rm in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers vergeben.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Rm führt.