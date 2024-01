RM Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Rm wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 22,31 Punkten, was bedeutet, dass die Rm-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 deutet auf eine Überverkaufssituation hin (Wert: 23,99), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Somit erhält Rm eine "Gut"-Bewertung gemäß dieser Analyse.

Beim Vergleich des Aktienkurses innerhalb der Branche erzielte Rm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,11 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -5,32 Prozent fielen, zeigt sich eine Unterperformance von -60,79 Prozent. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,03 Prozent im letzten Jahr, wobei Rm um 60,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Rm derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 69,24 GBP, während der Kurs der Aktie bei 65,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -5,83 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 53,9 GBP, was einer Abweichung von +20,96 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral in Bezug auf Rm. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.