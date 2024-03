RM Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Rm Aktie: Analyse und Bewertung

Die Rm Aktie wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,33 unter dem Branchen-Durchschnitt (Software) von 95,33 liegt. Dies ergibt eine Differenz von 78 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt 33,33 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 52,34 liegt. Somit ergibt sich eine neutrale Bewertung auf beiden Zeitbasen.

Die Dividendenrendite von Rm beträgt derzeit 4,75 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Software") von 13,31 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 8,55 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Rm Aktie auf fundamentaler Basis als unterbewertet eingestuft wird, während sie in Bezug auf den RSI und die Dividendenrendite neutrale Bewertungen erhält. Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung geführt.