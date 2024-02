RM Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Rm hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -66,11 Prozent erzielt, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche, die bei -4,64 Prozent liegt, zeigt sich Rm mit einer Rendite von 61,47 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Rm liegt bei 32,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 61,79, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Rm-Aktie für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage weichen jeweils um -13,26 Prozent bzw. -3,27 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis und einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Rm wird auch analysiert, wobei festgestellt wird, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral sind. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktienstimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Rm aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.