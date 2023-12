RM Aktie: Aufgepasst!

Derzeit schüttet Rm niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Mit einem Wert von 1,71 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,85 % beträgt der Unterschied 7,14 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Rm weist einen Wert von 44,06 auf, was deutlich teurer ist als das Mittel in der Branche "Software" und daher als überbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 36,53, was einen Abstand von 21 Prozent zum Wert von Rm bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu Rm war neutral. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Rm liegt bei 22,48, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 26 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für Rm basierend auf dem RSI als "Gut" bewertet.