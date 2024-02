RMR löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rmr-Aktie liegt bei 50 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, wobei auch letzterer mit einem Wert von 64,43 als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung für Rmr.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle als "Gut" eingestuft worden, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher wird das Rating beibehalten.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen sich als neutral, wobei in den letzten vier Wochen eine erhöhte Diskussionsstärke zu verzeichnen ist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Rmr-Aktie von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher wird die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.