RMR Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Rmr-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 28,23 USD liegt, was einer Entfernung von +17,43 Prozent vom GD200 (24,04 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 24,55 USD, was einem Abstand von +14,99 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal betrachtet. Insgesamt wird der Kurs der Rmr-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Somit erhält die Rmr-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was auf zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Daher erhält die Rmr-Aktie in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rmr-Aktie liegt bei 23, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 19, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Rmr-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".