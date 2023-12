RMR Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie der Rmr wird von Analysten auf langfristiger Basis positiv eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Rmr vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -100 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 27,58 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Analytiker haben die sozialen Plattformen bezüglich Rmr untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings waren die Nutzer der sozialen Medien in den letzten zwei Tagen vor allem negativ eingestellt, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Rmr liegt bei 24,89, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 25,36 auf eine positive Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf technischer Ebene.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rmr wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Allerdings gab es auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.