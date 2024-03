RMR Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die RMR-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 24,42 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 23,18 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -5,08 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 25,43 USD, was einen Abstand von -8,85 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität in sozialen Netzwerken unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung der RMR-Aktie daher die Note "Gut" zugesprochen.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an einigen Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch verstärkt in Richtung positiver Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 74,84 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die RMR-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die RMR-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.