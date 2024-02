RMR Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Aktienanalyse des Unternehmens Rmr ergab, dass es in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Bewertung von Analysten erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Rmr beträgt 52,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,8, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Rmr in sozialen Medien. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rmr diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.