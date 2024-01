RMR Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 1 Mal das Rating "Gut" und 0 Mal das Rating "Neutral" oder "Schlecht" für die Rmr Aktie vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Rmr. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 27,39 USD und erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 0 USD erzeugt wird. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rmr in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rmr wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Rmr von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die Rmr derzeit als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 24,15 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 27,39 USD um +13,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 25,31 USD in den vergangenen 50 Tagen entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +8,22 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft wird.