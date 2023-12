RMH Aktie: Das liegt auf Eis

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Rmh beträgt aktuell 372,81, was 1339 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 25 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rmh neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Rmh insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Rmh derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,82 Prozent zur Rmh-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rmh zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Rmh in diesem Punkt.