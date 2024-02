RMH Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Dividendenrendite des Unternehmens Rmh beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 % im Gesundheitsdienstleister-Sektor. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Rmh mit einem Wert von 372,81 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 20 und daher überbewertet. Daher wird der Titel ebenfalls als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Rmh herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rmh weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung des Rmh-Wertpapiers in diesem Abschnitt.