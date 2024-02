RMH Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Rmh in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, wie stark das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Rmh unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Rmh von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Rmh beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent in der Branche "Gesundheitsdienstleister". Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Rmh weist hier einen Wert von 372,81 auf, was deutlich teurer ist als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister". Das Branchen-KGV liegt bei 19,6, was einen Abstand von 1802 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.