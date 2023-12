RMH Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Rmh-Aktie befindet sich derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Rmh, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Rmh-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -10,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,06 Prozent für die Rmh-Aktie im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Rendite von Rmh mit 21 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Rmh-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rmh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,103 HKD liegt daher auf ähnlichem Niveau (+3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Rmh-Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Rmh-Aktie in den verschiedenen Kategorien mit unterschiedlichen Bewertungen versehen, was ein genaues Bild der aktuellen Situation der Aktie zeigt.