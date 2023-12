RMH Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Rmh-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,103 HKD gehandelt, was einem Plus von 3 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage gesehen, beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +3 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Rmh derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,82%. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche.

Betrachtet man die Performance der Rmh-Aktie in den letzten 12 Monaten, so ergibt sich eine Wertsteigerung von 11,96 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -11,01 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +22,97 Prozent für Rmh bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -10,18 Prozent hatte, liegt Rmh um 22,13 Prozent darüber. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Rmh-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.