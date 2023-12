RMH Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Rmh hat im letzten Jahr eine Rendite von 11,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") einem Wert von 22,25 Prozent über dem Durchschnitt (-10,29 Prozent) entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt bei -10,96 Prozent, wobei Rmh aktuell 22,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rmh aktuell 372,81, was mit 1339 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 25 liegt. Somit wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers verwendet. Der 7-Tage-RSI von Rmh liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Rmh insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rmh neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aus diesem Stimmungsbild resultiert eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie. Somit erhält Rmh auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.