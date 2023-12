RMB Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rmb liegt bei 10, was im Vergleich zum Durchschnittswert in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (KGV von 51,19) deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist und dementsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält.

Um festzustellen, ob die Rmb-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 8,33 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Rmb diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rmb im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,78 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,78 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.