RMB Holdings Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Aktie von Rmb wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 10, was insgesamt 81 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der 51,6 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Rmb-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,02 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,022 EUR um +10 Prozent über dem Durchschnitt, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,02 EUR über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rmb-Aktie damit in einfacher Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung durch Anleger werden neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Analysen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Plattformen zeigen, dass die Stimmung neutral ist und neutrale Themen aufgegriffen wurden. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Niveau von 8,33 wird der RSI der Rmb-Aktie als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,91 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Rmb-Aktie basierend auf dem RSI.