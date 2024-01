RMA Global Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Rma Global liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50, dass Rma Global weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Rma Global in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Rma Global-Aktie ein Durchschnitt von 0,08 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag ebenfalls bei 0,08 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,07 AUD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Somit erhält Rma Global insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Rma Global, sowohl aus Analysen von Bankhäusern als auch aus dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, ergibt eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Rma Global zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Rma Global damit eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Analysebereichen.