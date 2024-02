RLS Global AB-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Global wird bei einem Niveau von 50 als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist ebenfalls einen Wert von 50 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen gab. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt umfasst, wird hier betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Global-Aktie liegt bei 0,75 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,446 SEK liegt (-40,53 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,45 SEK, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-0,89 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Global auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Global besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Global also in verschiedenen Bereichen überwiegend eine "Neutral"-Bewertung, mit Ausnahme des Anleger-Sentiments, das zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.