RLS Global AB Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) der Global-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI auf 25-Tage-Basis, der ebenfalls bei 50 liegt. Damit wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz bezüglich Global weisen auf eine mittlere Aktivität hin und führen zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Global diskutiert wurde. Insgesamt zeigt das Stimmungsbarometer eine positive Tendenz, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse der Global-Aktie zeigt einen Durchschnitt von 0,97 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,446 SEK, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen Abweichungen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.