RLS Global AB Aktie: Anleger aufgepasst!

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum hinweg lassen sich weltweit die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz verzeichnet. Dies weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was wiederum einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich für Global in diesem Aspekt daher die Bewertung "Neutral".

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Global von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis unserer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit diesem Wert diskutiert. Zusammenfassend betrachten wir die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Neutral". Daher führt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Global. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 50 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Global momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI7 ist Global hier überkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Global in diesem Punkt unserer Analyse.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt derzeit 1,21 SEK. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0,446 SEK) deutlich darunter (Unterschied -63,14 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wie sieht es aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet? Auch für diesen Wert (0,53 SEK) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,85 Prozent), wodurch die Global-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Global-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.