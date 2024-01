RLI Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "RLI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Rli-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 32, was bedeutet, dass das Wertpapier neutral bewertet wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,83 eine neutrale Bewertung an. Somit erhält die Rli-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Rli-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,18 Prozent erzielt, was 8,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 18,99 Prozent, und die Rli-Aktie liegt aktuell 16,81 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.

Die Dividendenrendite der Rli-Aktie beträgt 0,79 Prozent und liegt damit 3,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent in der Versicherungsbranche. Daher wird die Dividendenpolitik der Rli-Aktie mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Rli-Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV von 25,31 insgesamt 35 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 39,24 im Versicherungssegment. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".