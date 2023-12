RLI Aktie: Wann tut sich was?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in Bezug auf die Stimmungslage der Anleger und die Intensität der Diskussionen keine bedeutenden Veränderungen gab. Beides wird daher als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der Rli-Aktie liegt bei 8 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 52,51, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Die Analysten bewerten die Rli-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 145,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 9,77 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rli bei 133,83 USD verläuft und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 134,05 USD angenommen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.