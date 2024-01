RLI Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "RLI":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Rli nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die die Stimmung der Marktteilnehmer beeinflusst hätten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Rli verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,18 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 18,68 Prozent, was bedeutet, dass Rli im Branchenvergleich eine Underperformance von -16,49 Prozent aufweist. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Rli mit 6,97 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,15 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rli-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 134,15 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 139,38 USD weicht somit um +3,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (134,29 USD) weist mit einem Abweichung von +3,79 Prozent ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Rli-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Rli derzeit 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -3,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.