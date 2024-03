RLI Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "RLI":

Die Rli-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen. Dies basiert auf dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 136,54 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 146,42 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +7,24 Prozent im Vergleich. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 143,15 USD zeigt eine ähnliche Höhe des Schlusskurses (+2,28 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rli also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analysten bewerten die Rli-Aktie ebenfalls mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 155 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 5,86 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält Rli jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war hingegen größtenteils positiv, mit neun positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Rli also ein "Gut"-Rating sowohl von trendfolgenden Indikatoren als auch von Analysten, während die langfristige Stimmungslage uneinheitlich ist.