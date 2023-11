RLFTech Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Rlf Agtech-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 87,88, was darauf hinweist, dass die Rlf Agtech hier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rlf Agtech eher neutral diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Rlf Agtech von 0,15 AUD und ein aktueller Kurs von 0,095 AUD eine Distanz zum GD200 von -36,67 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,1 AUD, was zu einem Abstand von -5 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rlf Agtech-Aktie daher eine "Neutral"-Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse.